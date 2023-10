Matthew Perry, come è morto l'attore di Friends? Effettuata l'autopsia: cosa è emerso e le ultime ore di "Chandler"

Matthew Perry è morto a 54 anni nella sua casa di Los Angeles. L'ex star di Friends è stato trovato senza vita nella sua jacuzzi. Inizialmente si è parlato di «presunto annegamento». Sul corpo dell'attore è stata effettuata l'autopsia.

Matthew Perry, l'autopsia

Matthew Perry in passato ha fatto uso di droghe e antidepressivi che gli hanno fatto trascorrere anni difficili anche sul set, come ha spiegato lui stesso nel suo libro pubblicato di recente.

L'autopsia effettuata nelle ore successive al decesso non ha dato risultati utili. Il medico legale, che ha esaminato il caso, non ha saputo dare nuove informazioni, e ha richiesto nuovi accertamenti e sta aspettando l’esito degli esami tossicologici (potrebbero servire settimane).

Bisognerà stabilire se l'attore è morto di cause naturali oppure no.

Le ultime ore prima della morte

In casa, come riportato dal sito Tmz, non sono state ritrovate droghe illegali, bensì diversi farmaci antidepressivi da prescrizione.

Poche ore prima della sua morte, Matthew Perry ha giocato pickleball, uno dei suoi passatempo preferiti. «Pensava potesse aiutarlo nella sua guarigione e in effetti stava facendo un lavoro fantastico», ha confermato Matt Manasse, suo allenatore da un paio di anni. «Era il suo sfogo e lo adorava, quando faceva un bel tiro te ne parlava per giorni. Era competitivo, voleva vincere ed è migliorato molto».