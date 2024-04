Giuseppe Giofrè, come ha detto di essere gay ai suoi genitori: «Non volevo fosse un problema»

Giuseppe Giofrè autore del suo primo libro, Stidda. Il ballerino e giudice di Amici ha debuttato nell'editoria con un romanzo sulla sua vita, dai primi passi di danza mossi nella sua Sicilia, ai palcoscenici più importanti del mondo accanto a celebrità del calibro di Taylor Swift e Jennifer Lopez, passando per il talent show che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, Amici.

Durante la presentazione del suo libro a Milano, Giuseppe ha raccontato a Paola Di Benedetto come ha rivelato ai suoi genitori la sua omosessualità e il racconto, spontaneo e sincero, ha commosso molto i presenti.

Giuseppe Giofrè senza filtri

Giuseppe ha raccontato il momento del coming out con i suoi genitori: «Non ho mai avuto la necessità di dire: ‘Sono omosessuale. Sono gay.

Mi piacciono i ragazzi’. Perché secondo me, la sessualità di ognuno di noi non è un problema. Già parlandone e dicendo ‘Papà ti devo parlare’ fa passare la sessualità come se diventasse un evento, un problema. E anche nel libro l’ho raccontato in maniera leggera, aprendo il capitolo in cui parlo del mio ex ragazzo senza dare spiegazioni». Il ballerino, infatti, racconta di aver fatto coming out con i genitori portando a casa il suo primo fidanzatino, con molta semplicità.

Oggi Giuseppe Giofrè è single da quasi un anno, dopo la fine della sua relazione con un ballerino, Adam Vessy: «Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene.. No, l’amore non è una distrazione, ma nel momento in cui c’è una relazione magari possono subentrare dei piccoli problemi. Ecco, quando succede io preferisco sempre scappare, e concentrarmi sul primo obiettivo della mia vita: la carriera».