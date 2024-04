Lorella Cuccarini, il nuovo look spaventa: «Oggi abbiamo sfoltito un po’». Il taglio di capelli è un mistero

Lorella Cuccarini ci ha dato un taglio. La showgirl e coach di Amici ha condiviso una storia su Instagram in cui ha mostrato numerosi capelli biondi a terra, dopo un taglio quasi drastico. «Oggi abbiamo sfoltito un po'», ha scritto Lorella sui social, spaventando i follower e annunciando quindi un nuovo look che metterà in mostra nella prossima puntata del serale del talent show di Maria De Filippi.

La bionda chioma folta della showgirl è diventata ormai una certezza e i fan non vedono l'ora di vedere il risultato di questo cambio.

La chioma bionda

I lunghi capelli biondi di Lorella Cuccarini sono diventati uno dei segni distintivi della cantante di "La notte vola", per questo, quando i fan hanno visto le ciocche di capelli a terra si sono spaventati.

Ma la chioma è folta e Lorella non ha mai cambiato così drasticamente il suo look, se non con parrucche da usare durante gli show a teatro.

Il pubblico, intanto, si prepara ad una nuova puntata di Amici dopo la delusione dell'uscita di Lucia contro Sofia. Chi sarà il prossimo eliminato? E chi vincerà questa edizione del talent show di Maria De Filippi?