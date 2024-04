Amici, Mida non fa gli auguri di compleanno alla sua ex Gaia, lei scoppia in lacrime: «Non riesco ad essere indifferente»

Problemi di cuore e nuovi litigi all'interno della scuola di Amici. Da quando è finita la loro relazione, Gaia e Mida sembrano essere sempre più distanti soprattutto dopo l'infortunio della ballerina. La scelta di far ballare un'altra al suo posto non è andata giù al cantante di "Rosso fuoco".

Durante le prove peer il serale Gaia si è fatta male ad un ginocchio e dovrà indossare il tutore per circa tre settimane. Raimondo Todaro ha quindi deciso di sostituirla temporaneamente con Aurora.

Lo sfogo di Gaia

«Io faccio la dura ma non ci riesco - ha spiegato in lacrime Gaia a Martina -.

La storia d'amore

La sua è indifferenza ma io non la reggo. Non mi ha fatto neanche gli auguri, capito? Non piango perché mi piace ancora. Lui è arrabbiato con me perché balla qualcun altro al mio posto. Mida ha paura di uscire male per quello che ha detto. Ma ognuno di noi esce per quello che realmente è. Sono io il problema, non riesco ad essere indifferente a certe cose. Ci provo».

La relazione tra Gaia e Mida è nata come semplice amicizia nella scuola di Amici e poi si è trasformata in qualcosa di più. I due avevano festeggiato insieme il compleanno ed i successi discografici ma dall'inizio del Serale di Amici, qualcosa si è incrinato.