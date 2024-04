Sara Tommasi è diventata una cantante, dai problemi di droga al brano "Sogno d'oriente": «Racconto i luoghi dove vivo parte dell’anno»

Sara Tommasi è tornata sulla scene, ma in una veste meno conosciuta, quella di cantante. L'ex showgirl si dedica alla sua grande passione, la musica, con il singolo «Sogno d’oriente», brano scritto da Michele Galasso, Luigi Domenici e Paola Chiesa, edito da Novalis Music.



L’artista vive da due anni con il marito e suo manager Antonio Orso, tra Italia ed Egitto. Nel videoclip Tommasi interpreta una turista occidentale giunta in un resort di lusso che entra a contatto con la cultura orientale, con i suoi panorami mozzafiato e con la natura che la aiuta a ritrovare se stessa, regalandole tante nuove piacevoli emozioni.





Sara Tommasi in una nuova veste

Nelle vesti di cantante, Tommasi si racconta al sito di informazione Sms News: «La canzone è nata da un’idea di mio marito». Nel video del brano, girato a Sharm El Sheikh, sono presenti due ballerine: una russa e l'altra ucraina. Tommasi spiega: «Le ho volute entrambe affinché rappresentassero le due nazioni in guerra, Russia e Ucraina, come speranza di pace».

Sulla passione per la musica racconta: «Avevo voglia di realizzare un videoclip proprio come questo appena uscito.

Volevo raccontare attraverso la musica e le immagini i luoghi dove vivo parte dell’anno e credo di esserci riuscita».

La rinascita

Tommasi ha scritto il libro «Ricomincio da Sara», edito da Herkulesbooks: «È stato teraupetico: una sorta di viaggio introspettivo nella Sara bambina, adolescente e donna di successo quando è arrivata la popolarità. Sono uscita dal periodo buio grazie alla mia forza, all’aiuto dei medici e della mia famiglia». La showgril tornerà in tv? Non lo esclude, ma ci deve essere un progetto che la convinca. Prossimi step per il futuro? «Realizzare un docufilm che possa essere da monito alle persone che potrebbero attraversare gli stessi problemi che ho incontrato io».