Orietta Berti fuori dal Grande Fratello Vip? Nuova avventura in un altro programma, ecco quale

Orietta Berti ha da poco compiuto 80 anni, ed è in forma più che mai. Dopo aver concluso la lunga esperienza come opinionista nella settima edizione del Grande Fratello Vip, la cantante si sta godendo del meritato riposo durante la sua vacanza estiva.

I fan del reality show, tuttavia, non si fermano mai e stanno già pensando a chi potrebbe essere confermato o meno per la nuova edizione che partirà in autunno. Quest'anno si tratterà di una nuova versione del programma: i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia saranno Vip e Nip.

Ci sarà aria di cambiamento anche per quanto riguarda gli opinionisti? Andiamolo a scoprire.

Il futuro di Orietta Berti all'interno del reality show, in qualità di opinionista, non sarebbe così certo.

I dirigenti Mediaset, infatti, starebbero pensando di portarla in un nuovo programma, sempre su canale 5 e lasciare la poltrona rossa vuota, per ora.

Sempre secondo alcune voci molto insistenti, Orietta Berti dovrebbe iniziare una nuova avventura nel programma di Gerry Scotti, "Io canto", in veste di coach. Il programma tornerà in onda la domenica sera, a partire dal prossimo autunno.