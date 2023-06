​Concerto per gli alluvionati dell'Emilia, Sangiorgi (Negramaro): «Non dimentichiamoci delle Marche»

ANCONA- «In un giorno di grande musica, festa e ricongiungimento di tante anime a sostegno di una causa benefica importante come quella di ieri, il concerto a Campovolo di Italia Loves Romagna, mi è sembrato fisiologico e corretto, rivolgere un pensiero con le mani e le voci al cielo, anche alle Marche, terra ugualmente colpita dalle stesse tragiche alluvioni, ma di cui purtroppo pochi hanno parlato», Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, grandi protagonisti del concerto di ieri a Reggio Emilia, sul palco ha voluto ricordare anche la Regione Marche.

«Forza Romagna, forza Marche»

«Nei giorni della tragedia eravamo proprio ospiti di quella Regione straordinaria per preparare il nostro tour a Servigliano – ha detto Sangiorgi – Siamo stati molto vicini ai cittadini con tutto quello che era nelle vostre possibilità, dai pensieri rivolti a loro attraverso i social, alle nostre canzoni, alla nostra presenza lì.

In momenti di sostegno importanti, proprio come questo, è importante ricordare la stretta connessione che purtroppo c’è stata tra queste due Regioni e accendere una luce in più. Quindi Forza Romagna, forza Marche».