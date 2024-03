L'Ostra Calcio in visita a Coverciano nel ricordo di Andrea Tisba: una targa alla mamma del 25enne morto durante l'alluvione

COVERCIANO Nella giornata di oggi (18 marzo) la Società Sportiva Ostra Calcio, grazie ad Aiac Onlus e Aiac Marche, è stata ospite nel Centro Tecnico Federale di Coverciano - storico quartier generale della Nazionale Italiana di calcio - con le categorie Allievi e Giovanissimi per onorare la memoria di Andrea Tisba, calciatore ostrense tragicamente scomparso il 15 settembre del 2022, all'età di 25 anni, con il suo papà Giuseppe a seguito dell'alluvione che si è abbattuta in varie zone dell'anconetano. Sul pullman organizzato dal club, oltre alle squadre con i rispettivi tecnici, c’erano la mamma di Andrea Adriana, il vice sindaco di Ostra Raimondo Romagnoli e l’assessore allo sport Alberto Agarbati. Ad attenderli il Consigliere della componente Professionista Aiac Mario Beretta (ex allenatore tra le altre di Siena, Parma, Lecce e Torino). Dopo una vista al museo e alla struttura, si è svolta la cerimonia presso la sala eventi per ricordare Andrea con una targa speciale donata alla famiglia.