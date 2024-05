SENIGALLIA Bandiere a mezz’asta oggi in Comune per il decennale dell’alluvione del 3 maggio 2014. La prefettura ha autorizzato ieri l’Amministrazione comunale che ne aveva fatto richiesta. Le vittime saranno ricordate anche in occasione delle celebrazioni di San Paolino, patrono della città. Una funzione speciale per i morti del 3 maggio 2014 verrà celebrata, infine, domenica a Borgo Bicchia. Domani è San Paolino ma le celebrazioni saranno anticipate oggi alle 18 con una celebrazione eucaristica con riflessione nella Cappella di San Gaudenzio e alle 21.15 presso il Teatro Portone seguirà un incontro con il professore Roberto Mancini su “L’amicizia. Tra gusto della vita e bene comune”.

Le celebrazioni

Domani ci saranno celebrazioni eucaristiche alle 8 e alle 10, poi quella delle 18 sarà presieduta dal vescovo Franco Manenti, concelebrata con i sacerdoti delle varie parrocchie. Anche quest’anno le funzioni si terranno nella chiesa dei Cancelli essendo il Duomo ancora chiuso dopo l’ultimo terremoto. Alle 19 ci sarà una piccola processione fino a Piazza Roma con musica a cura della banda musicale Città di Senigallia. Una mostra con laboratori è in programma in piazza Garibaldi per bambini e bambine da 1 a 7 anni, dalle 16 alle 18, a cura del Polo Educativo Paritario San Vincenzo. Nel pomeriggio non verranno celebrate funzioni nelle altre chiese cittadine. «Le vittime dell’alluvione verranno ricordate nelle messe normali – spiega don Paolo Gasperini – poi sabato durante la funzione di San Paolino e a Borgo Bicchia ci sarà la messa domenica alle 9». Borgo Bicchia non ha più la chiesa, chiusa a seguito di un terremoto. La prima domenica del mese viene celebrata una funzione all’interno del circolo Arci, quella di domenica prossima sarà dedicata alle vittime. La Caritas per il decennale dell’alluvione del 3 maggio ha invece organizzato un convegno, in programma il 10 maggio al cinema Gabbiano, alla presenza del noto geologo Mario Tozzi.