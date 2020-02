“La favola delle tre melarance” per il Veregra Children Winter

MONTEGRANARO - Sabato, 8 febbraio, alle ore 18,15 al Teatro La Perla di Montegranaro secondo appuntamento con Veregra Children Winter la stagione per i più piccoli che offre a chi lo vorrà, la possibilità di mettere insieme teatro e uscita a cena con la famiglia. In scena la compagnia Teatro Bertolt Brecht di Formia che porterà sul palco “La favola delle tre melarance” tratta dall’omonima favola di Carlo Gozzi, uno spettacolo musicale. In scena tre attori-musicisti che faranno rivivere le vicende del Principe che non riesce più a ridere. Info: 3355268147. Apertura della biglietteria alle ore 16, biglietto unico 6 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA