Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo, al suo posto Giovanni Floris: «Resto due giorni, poi torna lei». Cosa è successo

Lilli Gruber non è in onda a Otto e mezzo nella puntata di giovedì 30 maggio 2024: al suo posto in conduzione c'è Giovanni Floris, il conduttore di DiMartedì. Non è la prima volta che Floris sostituisce la collega: era già successo per due volte a maggio e a dicembre dell'anno scorso. Non sono ancora chiari i motivi dell'assenza della Gruber dalla trasmissione, ma Floris, in anteprima di puntata, ha spiegato che «sarò con voi per un paio di giorni, poi tornerà Lilli».

Dov'è Lilli Gruber

Sui social sono subito partite le voci e i rumors su dove possa essere la conduttrice di La7: più di qualcuno, su X, collega la sua assenza al raduno annuale del gruppo Bilderberg, cui la Gruber parteciperebbe ogni anno, un gruppo di manager, giornalisti, politici e volti noti dell'economia e della finanza internazionale. Non c'è però alcuna conferma ufficiale della presenza di Lilli al raduno, che si tiene a Madrid dal 30 maggio al 2 giugno. E lo stesso Floris non ha specificato il motivo della sostituzione.