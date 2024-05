Dopo l’anteprima dell’orchestra di fisarmonicisti del Cile, andata in scena nei giorni scorsi, Castelfidardo è pronta ai ritmi del Wow Folk Festival, da oggi, venerdì 31 maggio, fino a domenica 2 giugno. Il festival, che quest’anno giunge alla settima edizione, avrà come filo conduttore il balfolk.

L’organetto

Proprio questo genere, unito alle vibrazioni dell’organetto e a momenti formativi saranno il cuore della giornata di oggi. Si comincia alle 16, nel salone degli stemmi, con un maestro di fama internazionale. Dall’Irlanda arriverà David Munnelly per un seminario al quale potranno partecipare gli allievi della classe di organetto della scuola Soprani, prima del saggio del corso di ballo con le musiche del duo Acefalo. L’attesa è per il primo dei tre concerti serali, alle 21,30, in piazza della Repubblica, con i Tona Libre. Il gruppo è dedito a un repertorio che va da brani classici, che i musicisti interpretano con suoni contemporanei, ad armonizzazione, ritmica e improvvisazione. Scuole protagoniste nella mattinata di domani, sabato, in piazza della Repubblica, dove alle 10 ci saranno le scuole elementari e le orchestrine della Soprani. Giovani organettisti suoneranno (ore 16) alla libreria Aleph mentre altri, avranno l’occasione, in piazza, di seguire un laboratorio per vedere come si costruisce uno strumento a percussione. L’incontro, in caso di maltempo, si terrà nella sala lirici.

Il folk

Bal folk a cura della scuola Soprani alle 17,30, nell’auditorium San Francesco, mentre alle 21,30 in piazza della Repubblica si esibiranno i Trillanti. I sei musicisti si formano come gruppo per dare voce agli stornelli della Ciociaria, ma poi si dedicano a un progetto di ricerca che li porta a cantare il mondo contemporaneo. Lo fanno con brani originali e suonando strumenti, suoni e danze del passato e del presente. Particolarmente suggestiva sarà anche la giornata di domenica. Si parte presto, alle 8,30, quando c’è il raduno Cantamaggio. Saranno ben 120 i musicisti, che arriveranno a Castelfidardo da tutte le Marche e che, divisi in gruppi di 12, a partire dalle 9,15 andranno nei quartieri. Suoneranno organetti e fisarmoniche, ma anche chitarre e tamburelli, canteranno il Cantamaggio e il saltarello, per celebrare la primavera, la natura e l’amore. Per chi avesse voglia di laboratorio, in piazza della Repubblica o in sala lirici in caso di maltempo, quello delle 10 di domenica riguarderà la pasta all’uovo.

I gruppi itineranti

Nel pomeriggio si esibiranno i gruppi itineranti del Cantamaggio, e alle 17,30 la chiusura del festival avrà l’atmosfera dell’Irlanda. Dopo averlo visto all’opera con il seminario, sarà possibile ascoltarlo nel concerto: Munnelly con il passare del tempo ha sviluppato una sua musica inconfondibile e personale, nel quale sono finiti tutti i tratti tipici dell’organetto. A collaborare con il festival l’associazione Tracce di ‘800, a integrare il programma anche truckfood e opere artigiane. Un evento che nel corso degli anni si è affermato sempre di più come un festival aggregativo e culturale.