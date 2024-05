Sanremo 2025, Carlo Conti conduttore e direttore artistico. È la sua quarta volta sul palco dell'Ariston. Festeggia anche Castelraimondo

I "Conti" tornano sempre. Ora è ufficiale: a cavalcare il palco dell'Ariston del Festival di Sanremo 2025 sarà Carlo Conti. L'annuncio al Tg1: «Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea».

Due edizioni (dopo il triplete 2014-2016)

Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità.

Festeggia anche Castelraimondo

Festeggiano i suoi fan, i suoi collaboratori, ma anche il Comune di Castelraimondo. Il noto volto televisivo è stato infatti scelto l’anno scorso come conduttore del Premio Ravera e quest’anno è stato riconfermato per l’evento che si terrà allo stadio comunale fra un mese esatto, ovvero sabato 22 giugno alle ore 21.

In diretta su Radio Subasio, l’evento vedrà salire sul palco artisti del calibro di Alfa, Clara, Maninni, Marco Masini, Rita Pavone, Michele Pecora e anche nuovi ospiti annunciati proprio oggi, ovvero: Fabio Rovazzi, Cristiano Malgioglio e i Jalisse. Insieme a loro la musica dell’orchestra Mediterranea e le coreografie della Joy Dance. Un “piccolo” festival di Sanremo a tutti gli effetti che animerà la città di Castelraimondo e sicuramente attirerà migliaia di persone da tutto il centro Italia. «Ci complimentiamo con Carlo Conti per questa importante nomina che lo vede tornare dopo 7 anni alla conduzione e alla direzione artistica di Sanremo – ha commentato il sindaco Patrizio Leonelli a nome di tutta l’amministrazione comunale – l’annuncio è arrivato esattamente un mese prima del Premio Ravera, una coincidenza straordinaria che ci rende ancora più felici. Sicuramente l’intero evento avrà maggiore visibilità e sarà un’occasione storica per Castelraimondo. La scelta di chiamarlo l’anno scorso è stata lungimirante, d’altronde Carlo Conti è uno dei personaggi più importanti della tv italiana, anche se un suo ritorno a Sanremo non era così scontato».

Le prevendite per la serata del Premio Ravera sono disponibili online su ticketone e ciaotickets e nella rivendita fisica alla tabaccheria Cerqueti di Castelraimondo.