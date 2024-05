Dietro ogni alimento una storia di famiglia: è la bottega alimentare di Abramo Cimadamore

MONTEGRANARO La bottega alimentare di Abramo Cimadamore è diventata un’istituzione di Montegranaro. Il nome è evocativo: “Le Bontà di una volta”. Uno spazio in cui convivono selezionate specialità del km 0 e delle Marche, con qualche incursione fuori regione. Si va dai lievitati, ai latticini, passando per salumi, carni, verdure bio, sottoli, sottaceti, sughi, vino. Tutto rigorosamente naturale. Il patrimonio enogastronomico del negozio «è anche etico, morale e umano. Dietro ogni prodotto c’è una storia di famiglia che amo conoscere in prima persona e trasmettere alla mia clientela», afferma Cimadamore.

La location

Il negozio prende vita in uno spazio di circa 90 mq, nel centro urbano della città alle porte del nucleo storico, in Via delle Rimembranze. Il taglio del nastro risale al 2016, e tutto nasce da una scommessa che Abramo fece a sé stesso. Scommessa vinta, nonostante un dirimpettaio della grande distribuzione. «All’epoca avevo 33 anni, alle spalle una laurea con lode in Giurisprudenza e due anni di praticantato come avvocato. Decisi di seguire una strada diversa da quella della toga, per dare spazio ad altro. Dentro di me immaginavo un nuovo modo di concepire e immaginare l’alimentazione», sottolinea il titolare de Le Bontà di una volta. Abramo Cimadamore custodiva l’ambizione di valorizzare il cibo naturale, quello che era nelle tavole dei suoi nonni e dell’infanzia dei suoi genitori, e che era senza conservanti, additivi chimici e coloranti. «Iniziai quindi a ricercare piccole aziende dalla filiera corta, sostenibili e dal bassissimo impatto ambientale. La ricerca mi ha portato, ad oggi, a coprire quasi tutti i territori provinciali delle Marche – continua Cimadamore – Ogni lunedì mattina e durante gli orari di chiusura sono a conoscere nuovi produttori, e se ciò che assaggio, vedo e ascolto mi colpisce procedo con l’ordine».

Il grano antico

Tra gli scaffali si trovano anche pasta, pane e dolci di grani antichi. La gestione familiare e il controllo della filiera produttiva ne caratterizzano la qualità: tra le piccole e virtuose realtà spiccano panettieri e pastifici di Monte Giberto, Belmonte Piceno e Loro Piceno. I frigoriferi si riempiono di formaggi freschi e carne il lunedì e il mercoledì. Un angolo speciale è dedicato alla città di origine di Abramo, Fabriano. Dalla città della carta provengono, tra le altre bontà, legumi dell’Istituto Tecnico Agrario Vivarelli e le bollicine con Metodo Scacchi. La clientela della bottega di Montegranaro è cresciuta nel tempo, grazie alla sensibilizzazione sull’importanza del cibo di cui ci si nutre. A fare la spesa sono sempre più persone giovani e culturalmente preparate, molte sono le mamme che si avvalgono dei preziosi consigli di Abramo su ricette e prodotti.