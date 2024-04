MONTEGRANARO Corvari Shoes di Montegranaro sta lanciando la sua prima linea di sneaker made in Italy col nuovo marchio C968. Alla base della scelta, e dell’investimento, c’è la strategia di prestare attenzione alle economie di scala senza peraltro dover ricorrere alla produzione conto terzi (per altri marchi). In altre parole, mentre molti calzaturifici si rivolgono a brand esterni al fine di completare (e in qualche caso ampliare) la propria capacità produttiva dell’azienda, Corvari ha scelto un’altra strada. Ha scelto di fare da sé.

La linea

E ha investito per lanciare una nuova linea di prodotti, con un nuovo brand. In questo modo vengono ottimizzati i processi produttivi interni in quanto le sneaker vengono prodotte nella stessa struttura che realizza le linee del marchio Corvari. In questo modo l’azienda punta a sviluppare la produzione, garantendo l’occupazione interna e aprendosi una prospettiva di crescita autonoma. Una prospettiva che la produzione per un marchio esterno non può offrire, così come non può garantirne la continuità. Di contro c’è l’investimento iniziale, indubbiamente più consistente rispetto a una semplice produzione conto terzi. Il nuovo brand C968 è formato dalla lettera C, che è l’iniziale di Corvari, e 968 che sta per 1968, l’anno di nascita di Dino Corvari, imprenditore di riferimento dell’azienda. Il marchio è stato lanciato in collaborazione con l’azienda olandese Solotwentyfive. Sander Baane di Solotwentyfive individua due elementi di successo delle sneaker C968: il pellame italiano e il rapporto qualità-prezzo. «Il tocco e la sensazione che offre il pellame italiano non è equiparabile ai prodotti usati per realizzare le sneaker di provenienza asiatica» afferma Sander. Il prezzo del prodotto rispecchia la strategia di puntare alle economie di scala per cui il prodotto offre un buon rapporto qualità-prezzo. «Siamo di fronte ad una sneaker made in Italy con un prezzo piuttosto competitivo sul mercato. Per cui siamo molto fiduciosi sul suo successo» conclude lo stesso Sander. È chiaro che avventurarsi nell’affollato mondo delle sneaker non è impresa semplice. Soprattutto per un nuovo marchio che dovrà competere con marchi più grandi e più longevi che conoscono a menadito il mercato e i suoi consumatori. Ma l’effetto-novità potrebbe giocare a favore sia di Corvari sia dello sviluppo della produzione locale.

mas. vi.

