FERMO Nel giorno in cui la polizia ha celebrato il 172° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale a Roma alla presenza delle massime autorità, festa anche in Questura a Fermo. Una giornata che rappresenta l’occasione per tracciare un bilancio della corposa attività svolta dalle sue diverse articolazioni: all’iniziativa, insieme al questore Luigi Di Clemente, anche il nuovo prefetto Edoardo D’Alascio.

Tanti i servizi di controllo effettuati nel corso dell’ultimo anno, con particolare attenzione all’area rivierasca, operazioni straordinarie svolte settimanalmente, con il massimo impegno ad arginare fenomeni di criminalità. Un grande sforzo è stato poi compiuto dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dalla Squadra mobile. Ben 25 le persone arrestate per reati contro il patrimonio e resistenza, 274 i denunciati, oltre 2 chili di droga sequestrati e controlli che hanno interessato 22.542 persone e 10.049 veicoli. Da rimarcare alcune attività di polizia giudiziaria su mandato della Procura: 105 persone denunciate, 33 le misure cautelari e 6 gli arresti in flagranza di reato, con sequestro di 4 chili di stupefacenti.



Il fenomeno





Per l’attenzione alla violenza di genere basta guardare i numeri: 89 i Codici rossi, di cui 58 maltrattamenti in famiglia, 14 atti persecutori, 5 violenze sessuali. Sono stati 68 gli ammonimenti tra 2023 e primo trimestre dell’anno corrente, 29 per atti persecutori e 39 per violenza domestica. Tre gli ammonimenti per cyberbullismo. Storica, inoltre, l’ablazione di un appartamento a Lido Tre Archi, di una moto e due conti correnti effettuata a gennaio. Nel report anche 33 avvisi orali del questore, 42 fogli di via e 6 proposte di sorveglianza speciale, oltre a 15 Daspo urbani. Tra le operazioni più rilevanti, lo smantellamento di un gruppo criminale nordafricano a Lido Tre Archi, padrone dello spaccio di droga: 1660 le cessioni effettuate a consumatori anche da fuori provincia. Accertato uno smercio di oltre 4.700 grammi, per ricavi di almeno 54.500 euro. Gli arresti del sodalizio sono proseguiti per tutto l’ultimo semestre, con 6 custodie in carcere e 5 divieti di dimora. Da rimarcare anche il recente arresto di un 27enne romeno per sequestro di persona, estorsione e sfruttamento della prostituzione ai danni di una giovane connazionale.



Sul fronte della polizia amministrativa, 7582 i passaporti rilasciati, con una tempistica che si completa in 15 giorni dalla presentazione delle domande. Un servizio ancor più migliorato, con Fermo che brilla nel rilascio dei documenti. Dal canto suo l’Ufficio immigrazione ha effettuato 7283 pratiche di rinnovo e rilascio di permessi di soggiorno, emesso 23 espulsioni, 27 ordini del questore e 7 accompagnamenti alla frontiera e Cpr. La Questura rimarca il prezioso lavoro della polizia scientifica, all’avanguardia sotto il profilo tecnologico. La polizia stradale infine, con le sottosezioni di Porto San Giorgio ed Amandola: 144 le patenti ritirate, 187 sequestri amministrativi di veicoli, con 81 automobilisti denunciati.