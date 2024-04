MONTEGRANARO Sono state raccolte quasi 250 firme in poco più di 24 ore dal lancio della petizione online contro la chiusura del canile di Montegranaro, pubblicata su Change.org da Desirée C., una volontaria del canile stesso.

«Sono una volontaria presso il canile di Montegranaro e vedo ogni giorno quanto sia vitale il nostro lavoro per gli animali che salviamo. Questo rifugio fornisce un servizio essenziale alla nostra comunità, salvando, curando e trovando nuove case per centinaia di animali abbandonati ogni anno. Tuttavia il sindaco ha deciso di chiuderlo», spiega Desirée nella sua petizione.

APPROFONDIMENTI VERSO IL VOTO Elezioni a Monte Urano, scuola e teatro Arlecchino sotto esame. La sindaca Canigola cerca il tris e replica alle accuse L'ALLARME Porto San Giorgio, aumentano le truffe del finto carabiniere: «Anziani nel mirino, occhio alle trappole»

«La chiusura del canile avrebbe conseguenze devastanti. Senza questo rifugio, molti animali sarebbero lasciati senza casa o cure mediche. Inoltre, la nostra comunità perderebbe un importante centro educativo sulla cura e il rispetto degli animali. Chiediamo al Comune di Montegranaro e alle autorità competenti di riconsiderare qualsiasi decisione che porterebbe alla chiusura del nostro amato rifugio. Il benessere dei nostri amici pelosi non può essere compromesso», è la richiesta dell’appello online.



Il link della petizione è Change.org/CanileMontegranaro. La battaglia per salvaguardare la struttura è molto sentita in città e lo stanno a testimoniare le tante firme raccolte in così poco tempo per cercare una soluzione alternativa al progetto della chiusura. C’è ormai una particolare sensibilità nei confronti di questi temi e per questo è partito il pressing nei confronti dell’amministrazione comunale.