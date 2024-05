MONTEGRANARO - I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del pomeriggio di oggi (giovedì 23 maggio) nella zona industriale di Montegranaro per l’incendio di un furgone frigorifero. Sul posto le squadre di Fermo e Civitanova Marche hanno spento le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno, e messo in sicurezza l'automezzo. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto la polizia locale.

