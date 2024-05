URBINO - Il Sigillo d’Ateneo a Rosario Fiorello. È la decisione dell’Università Carlo Bo di Urbino per premiare la creatività e la capacità comunicativa dello showman reduce dal successo della seconda edizione di “Viva Rai2” (che finisce questa settimana), il programma che ha rivoluzionato i canoni televisivi proponendo un varietà con satira alle 7, 15 del mattino. La cerimonia di consegna dovrebbe svolgersi il prossimo 21 maggio. E il 14 maggio arriva anche Fabio De Luigi.

Due incontri da sold out per UniUrb che da alcune stagioni si sta muovendo in maniera esemplare in fatto di comunicazione e di partecipazione con l’invito in sede di personalità dello spettacolo e dello sport. Il 14 maggio, alle ore 11.00, l’evento ufficiale, organizzato e promosso dalla segreteria del Rettore e dei Prorettori, con l’ammiccante attore e regista Fabio De Luigi che si racconta a cuore aperto, in un dialogo informale agli studenti ed alle studentesse a Palazzo Battiferri (via Saffi 42) sul tema ‘Il comico è un lavoro serio? La mia esperienza’. De Luigi chiarirà alcuni aspetti di un mestiere tra arte e tecnica, recitazione e umorismo (È l’attore a essere comico o il comico a essere attore? Come nasce l’umorismo? È arte o è tecnica? Si può imparare?). A moderare l’incontro sarà il professor Igor Pellicciari.

Fiorello il 21 maggio?

Il clou si dovrebbe toccare il 21 maggio (ore 11.00 al Polo Volponi) con la consegna, da parte di UniUrb, del ‘Sigillo d’Ateneo’ nientepopodimeno che a Rosario Tindaro Fiorello, conosciuto da tutto il Belpaese semplicemente come Fiorello, showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e attore italiano che con il programma ‘Viva Rai 2!’ ha raggiunto share altissimi di ascolto nonostante l’orario mattiniero del programma. Il condizionale è ancora d’obbligo perché sono in via di definizione tutti i risvolti organizzativi. Per Fiorello si tratta di un ritorno dopo gli anni del karaoke, in un territorio dove comunque vanta e vantato amori storici (Anna Falchi) e amicizie consolidate come il regista Giampiero Solari (che da tempo abita nel Pesarese).