Fano, il brodetto all'anconetana vince la gara nazionale. Oggi le esibizioni degli chef stellati

FANO - La regione Marche esulta al palabrodetto con lo chef Daniele Tantucci che vince la gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce. Il brodetto all’anconetana si aggiudica il premio come migliore zuppa di pesce italiana del 2024.

Il doppio verdetto

A decretare il suo successo sono stati i voti della giuria popolare composta dagli ospiti dei 4 turni di gara e le valutazioni della giuria tecnica composta dal gotha della critica enogastronomica italiana: Alberto Lupini, giornalista ed opinionista gastronomico, direttore di Italia a Tavola; Igles Corelli, chef insignito di 5 stelle Michelin e volto noto di Gambero Rosso Channel; Nicola Dante Basile, giornalista, scrittore e curatore del blog “Terra Nostra” di ilsole24ore.com. Il verdetto al Festial è stato espresso ieri alle 22,15.

La prova dello chef Corelli

Ultimo giorno, oggi, al Lido di Fano per questa edizione del Brodetto Fest che chiude con una parata di stelle: il Palabrodetto ospita, infatti, due degli chef stellati più famosi d’Italia. Alle 13 si accendono i rilfettori (e i fornelli) sulla creazione culinaria dello chef Igles Corelli, maestro indiscusso della cucina italiana che, dopo aver vestito i panni di giudice nella competizione tra zuppe di pesce italiane, presenta ali ospiti una creazione dal titolo evocativo: spinosini fritti e risottati, vongole e aria al prezzemolo. (Gli abbinamenti piatto-vino sono a cura di Food Brand Marche e il sommellier del Palabrodetto sarà Otello Renzi. Il coordinamento della cucina del Palabrodetto è a cura di Antonio Bedini -Apci- costo del biglietto 20 € acquistabile on line su brodettofest.it).

L'approfondimento

Nel pomeriggio il Lungomare Simonetti ospita incontri di approfondimento a cura di Food Brand Marche nello spazio Brodetto & Wine. Alle 18, infatti, presso la cavea del lido si svolge la degustazione guidata che vede protagoniste alcune delle migliori etichette del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC. Il Palco centrale, invece, ospita alle 19 l’ultimo incontro della rubrica “In profondità” curata da Donato Giovannelli (Prof. di Microbiologia – Università degli Studi di Napoli Federico II) che vede ospite la fotografa ed Esploratrice di National Geographic Elisabetta Zavoli con un intervento dal titolo un alieno alla mia tavola.

Lo spazio per i piccoli

Porte aperte anche per il brodetto & kids, lo spazio che BrodettoFest, in collaborazione con il Ministero dell’agricoltura dedica ai più piccoli. Per i bambini sotto i 4 anni, laboratori creativi e didattici, narrazioni e favole dalle 18 alle 21 mentre per i più grandicelli il programma prevede: “Se lo dice il Prof” (alle 18), incontro alla scoperta dei pesci del Mar Adriatico con merenda a base di pesce; a seguire, un laboratorio a cura di Legambiente dal titolo EcOrigami e, alle 20.00 il cooking show “Guarda e Gusta” con degustazione per bambini.

Lo show dello chef Aprea

Alle 20 si chiudono le cucine del Palabrodetto con il cooking show dell’esplosivo e pluristellato chef Andrea Aprea, rappresentante di una cucina che si propone di innescare un processo di scambio tra differenti luoghi dell’esperienza: nel ricordo, nello sguardo, nell’olfatto, nel palato.

La degustazione del vino

Ora dando prevalenza all’uno, ora assecondando i bisogni dell’altro. Al BrodettoFest, la sua creazione, dal titolo Zuppa D’A-Mare, è una rivisitazione intrigante della zuppa di pesce per accompagnare il parterre in un vero viaggio culinario. (Gli abbinamenti piatto-vino sono a cura di Food Brand Marche e il sommellier del Palabrodetto sarà Otello Renzi. Il coordinamento della cucina del Palabrodetto è a cura di Antonio Bedini -Apci- costo del biglietto 20 € acquistabile on line su brodettofest.it). I cooking show di domenica sono condotti da Fabio Gallo, uno dei volti più noti della tv.

Ultimi appuntamenti della 22esima edizione della kermesse più gustosa dell’Adriatico sono la degustazione guidata del Verdicchio di Matelica Doc alle 21 nello spazio Brdetto&Wine ospitato alla cavea del Lido e il concerto di Renzo Rubino e la Sbanda, alle 21.30 sul palco centrale: un’esperienza musicale vivace e unica, “Il silenzio fa boom” è il titolo del progetto che coniuga al meglio le qualità di grande autore e performer pop di Rubino con la tradizione bandistica italiana per un tuffo nell’atmosfera suggestiva delle feste di paese.

Il circuito del brodetto

Il brodetto alla fanese è il grande protagonista anche fuori dai confini del Festival. Lo si potrà gustare, infatti, nei 20 ristoranti del circuito a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino e nel grande spazio bro - cucina dei pescatori allestita e curata in collaborazione con l’azienda Antonio Gaudenzi Srl. Una ricetta preparata con 100% pesce dell’Adriatico certificato da sapienti pescatori, ancora oggi rappresentativa di una tradizione millenaria. Negli stessi spazi, si aggiunge al brodetto, anche l’angolo vongole, in collaborazione con La Liscia Da M. Ori e l’azienda New Copromo, che ospiterà momenti di informazione e di assaggio al fine di valorizzare un settore fondamentale della pesca fanese nonché trainante per l’intera pesca locale.