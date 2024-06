PESARO Oggi si celebra il 78° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. La manifestazione avrà inizio alle 9 con la deposizione della corona al cimitero. Proseguirà poi alle 10 in Piazza del Popolo con lo schieramento dei Corpi militari e civili dello Stato, coordinato dal Comandante del 28° Reggimento Pavia. Durante la cerimonia dell’alzabandiera, i vigili del fuoco si esibiranno srotolando il tricolore. Il momento si concluderà con la lettura da parte del Prefetto del messaggio del Presidente della Repubblica. Le celebrazioni proseguiranno alle 11 nel Salone Metaurense e potranno essere seguite in diretta streaming dallo schermo adiacente l’Alusfera, per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare a questo significativo momento istituzionale. Dopo il saluto del prefetto Emanuela Saveria Greco, saranno consegnate 13 onorificenze a cittadini della provincia che con la loro attività si sono particolarmente distinti in vari campi.

Il concerto

L’evento terminerà con il concerto offerto dai talenti del Conservatorio Rossini di Pesaro, diretti dal Maestro Vincenzo Piaggesi. La cerimonia riprenderà alle 18 in Piazza del Popolo, con la “Festa della Repubblica degli studenti”, organizzata in collaborazione con Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 e l’Ufficio Scolastico Provinciale. Saranno protagonisti dell’evento i giovani di diverse scuole della provincia, i quali, analizzando alcuni articoli della Costituzione, approfondiranno argomenti di grande attualità e rilevanza sociale, quali la violenza contro le donne, il lavoro, il bullismo e le migrazioni. Ogni tema sarà accompagnato da performance musicali e artistiche. Nel corso della manifestazione il prefetto consegnerà degli attestati di merito a giovani che hanno raggiunto traguardi di rilievo in diversi ambiti quali quello artistico, sociale, culturale e sportivo. In caso di maltempo, l’evento si terrà nel Salone Metaurense. Ed ecco a chi saranno destinate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ufficiali saranno nominati l’avvocato pesarese Umberto Maria Bianco, esperto in diritto tributario e l’urbinate Giulio Lonzi, albergatore e vicepresidente di Slow Food Urbino, impegnato nel sociale. I nuovi Cavalieri sono 11: il dottor Marco Andreani di Pesaro, l’ingegnere Silvia Arseni di Petriano, il tenente colonnello Cleto Bucci di Pesaro, il luogotenente Vito Conenna di Fano, la dottoressa Anna Maria Mencoboni di Pesaro, il dottor Alessandro Panichi di Mondolfo, l’ingegnere Leonardo Rampino di Pesaro, Alessandro Sartori di Pesaro, il maresciallo maggiore Alfredo Severini di Urbino, il dottor Silvano Severini di Macerata Feltria e il maggiore Guerino Roberto Spina di Pesaro.