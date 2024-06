MAROTTA Paura l’altra mattina per un adolescente caduta dal balcone di casa in pieno giorno. Il dramma si è consumato in una abitazione nel centro della cittadina balneare. Sul posto rapidamente allertati si sono recati immediatamente i soccorritori del 118, gli agenti della polizia locale e i carabinieri della locale stazione. Le condizioni della giovane di 13 anni, sono apparse subito gravi tanto che i sanitari, vista anche la sua giovane età, hanno preferito trasportarla in codice rosso all'ospedale Torrette di Ancona dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Le indagini

Sono in corso le indagini per stabilire cosa sia accaduto in quei frangenti. Non si esclude un gesto volontario anche se in questo momento la preoccupazione principale degli amici e dei familiari della ragazza sono relative alle sue condizioni di salute. La ragazza è ora nelle mani preziose dei medici che cercheranno di fare tutto il possibile per aiutarla a recuperare e poter tornare a casa nell'affetto dei familiari. La notizia del ferimento della giovane ha destato profonda apprensione nella cittadina e anche sui social tanti hanno scritto e stanno tifando per lei. Le indagini hanno escluso che all’origine della caduta della giovane ci siano stati colluttazioni o interventi da parte di altre persone che ne abbiano potuto provocare il ferimento.