PESARO I bandi sono stati emessi e le risposte dovranno arrivare anche a stretto giro di posta. Gli avvisi pubblici, due pubblicati in contemporanea, sono quelli già annunciati dall’Ast per trovare immobili da affittare dove spostare le strutture e i servizi che dovranno trasferirsi in vista dell’apertura del cantiere del nuovo ospedale di Muraglia a inizio autunno, ma anche società esterne con cui stringere convenzioni per la gestione delle attività sociosanitarie residenziali. Ma andiamo con ordine.

L'approfondimento

Il primo avviso riguarda l’indagine di mercato per acquisire immobili in affitto con contratto di 6 anni, ubicati prioritariamente nel territorio comunale di Pesaro e suddivisi in 4 lotti, di cui il secondo e il quarto fanno parte della cosidetta cittadella della salute mentrale. Il primo lotto riguarda il corso di laurea in infermieristica e formazione aziendale per cui si ricercano locali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche, in buono stato di manutenzione, con locali accessori da adibire ad uffici e facilmente accessibili da strada pubblica e privi di barriere architettoniche. Costituirà titolo preferenziale la presenza di infrastrutture tecnologiche di rete e connettività con possibilità di un collegamento punto-punto verso la rete dati dell’Azienda, di superficie tra 700 e 1200 mq.

La suddivisione

Il lotto 2 interessa invece il Csm (Centro Salute Mentale) e il Dca(Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare). Si cercano locali da destinare a prestazioni ambulatoriali, assimilabili ad uso ufficio, collocati in un unico stabile, preferibilmente con parcheggio, servito da mezzi pubblici, facilmente accessibile, privo di barriere sensoriali, con uno sviluppo di circa 550 mq da configurarsi con circa 28 stanze con destinazioni diverse. Il lotto 3 è riferito al Centro Prelievi per cui servono locali facilmente accessibili, privi di barriere e con parcheggi, al piano terra per una superficie tra 150 e 200 mq. Infine il lotto 4 coinvolge le Comunità protette femminile e maschile (Srp 3): si cercano locali collocati in un unico stabile raggiungibili con i mezzi pubblici, con parcheggio e possibilità di giardino per 40 ospiti (20 posti comunità protetta femminile e 20 posti comunità protetta maschile). Tempi stretti dicevamo perchè le proposte dovranno pervenire all’Ast entro il 24 giugno. Il secondo bando è invece finalizzato a cercare soggetti esterni accreditati, per stipulare convenzioni per la gestione delle attività socio sanitarie residenziali. Anche in questo caso sono stati individuati più lotti, tre per la precisione riferiti alla Rsa Tomasello (27 posti letto), alla Struttura riabilitativa residenziale (18 posti letto) e alle due comunità protette (40 posti letto). Il lotto 1 riguarda la Residenza socio sanitaria assistenziale per i disabili, il lotto 2 la Comunità protetta per la salute mentale e il lotto 3 la Struttura riabilitativa residenziale per la salute mentale. In particolare l’avviso del lotto 1 è rivolto a tutte le strutture con sede operativa all’interno del Distretto sanitario di Pesaro. In questo caso la convenzione avrà la durata di un anno, ma sarà rinnovabile fino a 5 anni per assicurare la continuità assistenziale. Il budget presunto è stimato in circa 3 milioni e mezzo.