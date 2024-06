CAMERATA PICENA - In vista del voto dell'8 e del 9 giugno, ecco le interviste ai candidati sindaco di Camerata Picena, tra impegni e priorità. Si sfidano il sindaco uscente Davide Fiorini (Insieme per Camerata) e Marcello Attilio Casamassima (Noi con Voi per Camerata).