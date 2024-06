FANO Marco Vitruvio Pollione irrompe negli ultimi giorni della campagna elettorale fanese, per invitare a sottoscrivere il giuramento vitruviano i tre candidati sindaco: Cristian Fanesi del centrosinistra, Stefano Marchegiani dei progressisti e Luca Serfilippi del centrodestra.

Il coraggio richiesto

«Se avrai il coraggio di farlo – scrive il grande architetto di epoca augustea – ti comporterà un impegno etico e politico molto alto e rigoroso, ti obbligherà a dire dei no, ad agire con sapienza e autorevolezza, nel solo interesse e per il benessere della comunità e del territorio che, temporaneamente, ricordalo, sei chiamato ad amministrare».

Il pensiero attuale

Nessuna capsula del tempo e nemmeno un messaggio ritrovato in un’antica anfora, invece che in una più moderna bottiglia: lo scritto è del Centro studi vitruviani e il compito di recapitarlo se l’è assunto Odino Zacchilli, il presidente della prestigiosa istituzione culturale fanese. Visto dalla prospettiva di chi studia un pensiero capace di attraversare i secoli, di ispirare tra gli altri un genio come Leonardo da Vinci e di fondare l’architettura occidentale, il presente a Fano non sembra risultare entusiasmante.

Il rammarico

«Non posso non esprimerti il mio rammarico – prosegue la lettera aperta – per il fatto che anche i miei insegnamenti sono trascurati o ignorati proprio qui, a Fanum Fortunae. Pensi che io avrei mai disegnato o progettato strade e monasteri che offendono il paesaggio più bello che avete?».

E c’è anche un richiamo piuttosto appuntito sulla scelta di collocare attività industriali «di fianco a una scuola» come nell’area dell’ex zuccherificio. «Ho sempre considerato Fanum Fortunae la mia città – prosegue la lettera aperta – e qui ho anche completato il mio grande trattato sull’architettura. Caro Sindaco, anche tu dovresti leggere il mio De Architectura, perché la mia opera è proprio una lettera al Potere. Per questo l’ho dedicata ad Augusto. Così, con i miei libri, ho voluto indicargli come scegliere i luoghi adatti per costruire una città e le sue mura, come orientarla rispetto al sole e ai venti in modo che gli edifici fossero salubri, confortevoli e i cittadini vivessero in salute.

Le regole dell'armonia

«Gli ho insegnato – prosegue il testo – a pianificarla, a pensare prima agli edifici e ai luoghi pubblici e poi alle abitazioni e attività private. Gli ho detto che, per farlo, si doveva circondare di persone oneste, di architetti esperti, ricchi di sapere e competenze in molte discipline, perché il fine dell’architettura è l’uomo, la sua felicità. Gli ho ricordato che la bellezza sta nella giusta proporzione tra le parti, nell’armonia degli elementi. E gli ho raccomandato di rispettare il paesaggio, di cercare sempre l’equilibrio tra l’uomo e la natura, tra la città e l’ambiente, ricordandogli che il sapere è più importante della ricchezza. È la cultura che costruisce l’umanità».

I principi dell’architetto

La conclusione è quindi l’invito a sottoscrivere il Giuramento di Vitruvio, scritto dal Centro studi, cui si dovrebbe «prestare un po’ più di attenzione». Un impegno che il candidato vincitore potrà assolvere dichiarando in modo solenne e pubblico di voler amministrare la città secondo i principi vitruviani.