Pesaro, pizza Rossini per 2024 persone: ecco le foto (dall'alto) della maxi tavolata lungo viale della Repubblica

PESARO Mayonese e uova al centro, Pesaro si parte. Ecco la maxitavolata da 2024 persone, con musica, condivisione, la partecipazione oltre ogni previsione di una comunità che si riunisce per celebrare uno dei suoi simboli identitari, la pesaresissima pizza Rossini: stasera, mercoledì 6 settembre, tutti gli ingredienti per una serata magica e indimenticabile sono già in tavola.

Guarda il video di Stefano Bargnesi

Ricci: «Pizza gratis e voglia di stare insieme»

«Un successo oltre ogni previsione - sottolinea un gongolante sindaco Matteo Ricci -In sole due mattine sono stati distribuiti 2024 coupon: un segno importante che si riflette non tanto nel poter godere di una pizza gratis, ma nella volontà da parte dei cittadini pesaresi di partecipare a un momento importante per la comunità, una serata di festa e accoglienza che prepara alla grande festa di Pesaro 2024»