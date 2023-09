PESARO Tutto pronto per la maxi tavolata di 2024 pizze Rossini. Oggi è il giorno della cena da record organizzata in occasione dell’edizione 2023 de “La Rossini – Festival della pizza pesarese”. Appuntamento alle 20 in viale della Repubblica. Gli spazi sono numerati, dall’1 (lato Astra), al 2024 (lato Palla di Pomodoro). Tutti coloro che hanno ritirato il coupon non dovranno fare altro che “cercare” il loro posto (corrispondente al numero indicato sul proprio tagliando) nella maxi tavolata a forma di 2024, sedersi, e attendere l’arrivo della pizza che sarà trasportata dai ragazzi di Urbico e distribuita dai volontari della ProLoco di Candelara.



Lungo viale della Repubblica saranno allestiti 4 punti beverage, dove chi vorrà potrà acquistare la bevanda che preferisce. Come ha ricordato il sindaco Ricci: «Non vogliamo lasciare fuori nessuno, per questo chi non è riuscito a prenotare il suo posto potrà comunque raggiungerci in piazzale della Libertà, per partecipare alla foto di gruppo che scatteremo alle 22 e per brindare tutti insieme al 2024. Vogliamo che sia la festa di tutta la città».



La partecipazione



Sarà un bel momento di partecipazione grazie alle 500 bottiglie di prosecco offerte da Spazio Conad Pesaro. Nell’organizzazione, al fianco del Comune di Pesaro, anche Apa Hotel, Pesaro Village, i volontari della ProLoco di Candelare che, come detto, gestiranno la “maxi sala” e Urbico, che farà da spola tra le pizzerie che sforneranno le rossini e la maxi tavolata. Un lavoro collettivo che farà diventare magica questa serata all’insegna della gastronomia, della musica e della condivisione. Sono oltre 40 le attività che hanno aderito per poter degustare la pizza Rossini. Spazio anche all’intrattenimento e alla musica: con PaleDj fino alle 21.30, poi il concerto dei Babel.

Chiaramente la maxi tavolata comporterà delle modifiche alla viabilità nella zona del lungomare. A questo proposito si ricorda che dalle 12 a fine manifestazione e ripristino della sede stradale, ci sarà il divieto di sosta con rimozione in viale della Repubblica nel tratto tra viale della Vittoria e viale Trieste. Dalle 14 a fino alla fine della manifestazione nella zona interessata ci sarà anche il divieto di transito eccetto nell’area di attraversamento di viale Cesare Battisti per mezzi di emergenza e di soccorso in viale della Repubblica nel tratto tra viale della Vittoria e viale Trieste.

Sempre dalle 14 e fino alla fine della manifestazione direzione obbligatoria dritta in viale della Vittoria (entrambi i sensi di marcia), direzione obbligatoria sinistra in viale Cesare Battisti eccetto residenti in viale della Repubblica (all’intersezione con via Sanzio), direzione obbligatoria destra e sinistra in viale Trento (all’intersezione con via Lanfranco), direzione obbligatoria a destra in viale Trento (all’intersezione con viale Vaccaj), cambio senso di marcia in via Lanfranco con senso unico direzione centro mare (tratto tra viale Trento e viale Trieste).