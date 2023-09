PESARO Mayonese e uova al centro, Pesaro si parte. Ecco la maxitavolata da 2024 persone, con musica, condivisione, la partecipazione oltre ogni previsione di una comunità che si riunisce per celebrare uno dei suoi simboli identitari, la pesaresissima pizza Rossini: stasera, mercoledì 6 settembre, tutti gli ingredienti per una serata magica e indimenticabile sono già in tavola.