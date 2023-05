Temporali senza tregua: allagamenti a Pesaro e Fano, ansia per i corsi d'acqua

PESARO - L'annunciata ondata di maltempo è arrivata e sta colpendo violentemente la provincia di Pesaro e Urbino, a pochi giorni dai temporali con grandine che hanno flacidiato città e campagna.

A Pesaro sono segnalati allagamenti in zona Torraccia e Borgo Santa Maria, mentre nel Fanese è soprattuto Marotta Nord ad avere problemi con diverse via allagate. Apprensione per i livelli dei fiumi Metauro e Foglia, ma anche dei torrenti Genica e Arzilla, segnalati in forte aumento di portata.

Fano

Per tutta la notte il personale del Coc ha monitorato i torrenti, specie Rio Crinaccio, l’Arzilla e il fiume Metauro, le cui piene sono state contenute all’interno degli argini.

Allertati tutti i cantieri in lavorazione perché adottino le opportune condizioni di sicurezza. Una frana si è verificata a Roncosambaccio. I vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare le strade da rami caduti a Cartoceto e Piagge. Impegnate anche le ditte contrattualizzate dal Comune per liberare le strade in campagna. Nel corso della mattinata tutto si è fatto più difficile. Ora allagato il sottopasso del Lido. Allagata anche la statale Adriatica a Ponte Sasso. Il mare aggredisce la spiaggia