Bomba d'acqua e grandine, poi il sole: allagamenti, smottamenti e fango tra Castelraimondo e Torre del Parco di Camerino. Le foto

CASTELRAIMONDO Pioggia forte mista a grandine tra Castelraimondo e Torre del Parco di Camerino, nel pomeriggio. Allagamenti sulle strade provinciali 256 e 361, alcuni scantinati e garage allagati nella zona del rione Monti di Castelraimondo, uno smottamento nella zona industriale di Torre del Parco a Camerino dove sono intervenuti i mezzi del Comune per pulire.

Strade allagate

Si è allagata a Castelraimondo una parte del rione Monti, in particolare all’incrocio tra viale Europa e la provinciale 256, la zona nota come ex Bellavista. Accumulati sul manto stradale diversi centimetri d’acqua. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Strade allagate anche a Canepina di Camerino e lungo la provinciale per Pioraco. «Si sono registrati allagamenti nella zona del rione Monti - fa sapere l’assessore alla protezione civile di Castelraimondo Roberto Pupilli - abbiamo monitorato le situazioni più critiche alla protezione civile comunale, con il supporto dei carabinieri e il prezioso lavoro dei vigili del fuoco. Abbiamo allertato l’Anas».