SENIGALLIA - Infiltrazioni d’acqua nella palestra della scuola Marchetti, una frana a Trecastelli, rami caduti e sottopassi allagati. Tra la tarda serata di martedì e la mattina di ieri sono state queste le criticità legate al maltempo, ma senza lasciare danni. «Nella notte ci sono stati dei problemi alla palestra della scuola Marchetti -spiega Nicola Regine, assessore alla Protezione civile –, a causa dei pluviali discendenti ostruiti dalle foglie e dagli aghi dei pini. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli operai comunali reperibili oltre alla protezione civile».

L’intervento

Ieri mattina gli operai del Comune sono intervenuti per un sopralluogo. «All’interno hanno trovato solo delle piccole infiltrazioni – prosegue – che dovevano asciugarsi». Nessun danno strutturale, ma solo qualche alone e piccolo rigonfiamento nel soffitto. La palestra è sicura, regolarmente aperta e fruibile. Proprio nei giorni scorsi, oltretutto, è stato affidato l’appalto per realizzare la nuova scuola Marchetti, che sorgerà sempre alle Saline, ma vicino alla piscina. Sono stati chiusi al transito anche i sottopassi di via Dogana Vecchia e via Perilli, che collegano rione Porto e centro storico rispettivamente con la riviera di ponente e di levante.

I disagi

Disagi si sono verificati anche alla circolazione con traffico appesantito soprattutto la mattina presto con l’ingresso nelle scuole. Sotto controllo la situazione sul versante delle mareggiate. In tarda mattinata l’assessore all’Ambiente è andato a fare un sopralluogo. «Non si registrano criticità per la spiaggia – fa sapere l’assessore Elena Campagnolo – le dune, che abbiamo disposto al termine della stagione estiva in accordo con gli operatori, hanno tenuto bene». Sono state messe proprio a protezione della spiaggia di velluto per difenderla, insieme alle strutture, dalle violente mareggiate. Ieri mattina i vigili del fuoco sono intervenuti, insieme agli operai del Comune di Trecastelli, in via San Bonaventura per una frana. Un tratto di strada è stato chiuso e oggi termineranno i lavori di pulizia. Non ci sono problemi strutturali per la strada, ha solo franato la scarpata invadendo la carreggiata con la terra. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Casini Soccorso a Senigallia per rimuovere alcuni grossi rami caduti sulla strada ma senza conseguenze. Infine, a Marzocca, in viale della Resistenza si è incendiato anche un contatore. Sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e scongiurare danni più seri.

La sicurezza

L’allerta meteo è stata prorogata per la giornata di oggi. La protezione civile regionale ieri ha emesso un messaggio di allertamento per criticità idrogeologica valido per tutta la giornata. È previsto, in realtà, un miglioramento del tempo con nuvolosità irregolare, ma senza precipitazioni fatta eccezione per qualche piovasco residuo. Date, però, le condizioni di saturazione dei terreni, determinate dalle precipitazioni accumulate nell’ultimo periodo, sono possibili criticità residue anche in assenza di ulteriori piogge. C’è da prestare molta attenzione sulle strade per il rischio di trovare acqua e fango, non riuscendo i terreni ad assorbirla.