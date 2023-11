Nuova allerta meteo sulle Marche, terreni saturi di pioggia: c'è il rischio idrogeologico. Banchi di nebbia sulla costa

Allerta meteo sulle Marche, l'ennesima di questa settimana, la numero 83 da inizio anno. Per tutta la giornata di domani, giovedì 23 novembre, la criticità di colore giallo (allerta ordinaria) sarà relativa al rischio idrogeologico esteso in tutta la regione. L'espansione di un promontorio anticiclonico dall'Europa centro settentrionale - spiegano dalla Protezione Civile - porterà un miglioramento del tempo con nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni ad eccezione di qualche piovasco residuo, nottetempo, nel settore montano della zona 5. Date le condizioni di saturazione dei terreni determinate dalle precipitazioni cumulate nell'ultimo periodo, sono possibili criticità residue anche in assenza di ulteriori piogge.

Previsioni meteo per giovedì 23 novembre 2023

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per banchi di nubi basse, con transito di lievi velature in mattinata

Precipitazioni: non si escludono brevi ed isolati fenomeni residui nottetempo sul settore interno meridionale

Temperature in lieve diminuzione le minime, in aumento le massime. Venti nord-occidentali, prevalentemente di moderata intensità. Mare inizialmente molto mosso, con moto ondoso in graduale indebolimento fino a mosso



Previsioni meteo per venerdì 24 novembre 2023

Cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni assenti. Temperature in diminuzione le minime, in aumento le massime. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mare poco mosso. Fenomeni particolari: possibili foschie o locali banchi di nebbia lungo la fascia costiera durante le ore più fredde della giornata