Maltempo, mareggiate sulla costa delle Marche: la capitaneria chiude il Molo sud a San Benedetto

SAN BENEDETTO - Non solo pioggia sulle Marche. Lungo la costa marchigiana le mareggiate stanno creando numerosi problemi e proprio a casua del marte in tempesta a San Bendetto la Capitaneria di porto ha imposto l'interdizione dell'accesso al molo sud (pedoni e ciclisti) fino a quando la situazione meteorologica non migliorerà.

Quindi vietato l'accesso al molo sud: sono state anche messe delle transenne per sbarrare l'ingresso ed evitare che qualcuno si avventuri in maniera improvvida.