Evoluzioni in wind surf nel mare in burrasca

EMBED

PESARO - Mare in burrasca, vento e pioggia. Non così freddo, almeno non ancora, ma comunque condizioni meteo che spingono a restare a casa. Ma non tutti, anzi sono ideali per gli amanti di sport come surf, kitesurf e windsurf. Per loro non si tratta di maltempo: è la giornata perfetta per dar spettacolo tra le onde con mare mosso e vento teso. Nel video si possono ammirare le evoluzione in wind surf (ed in lontananza in kitesurf) di due amanti di questi tipi di sport, lungo la spiaggia di Levante di Pesaro.