Nuova allerta meteo su tutte le Marche. Attese mareggiate e vento di burrasca. Ecco le previsioni per le prossime 48 ore

Allerta meteo numero 82, nelle Marche, di questo 2023. In pratica una ogni 4 giorni. Questa volta la criticità prevista sarà gialla (ordinaria) ma interesserà tutta la regione su vari fronti: l'allerta, prevista per tutte le 24 ore di domani 22 novembre 2023, è valida per la criticità idraulica e idrogeologica (su tutta la regione), per il vento di burrasca e le mareggiate (su tutta la costa). Sul Monte Bove e sul Monte Prata, domani, la minima sarà -1.

La giornata di mercoledì 22 novembre

Insomma, sarà una giornata complicata anche se la pioggia dovrebbe esaurirsi nella giornata di oggi. Previsti venti di provenienza nord-orientale, con raffiche che nelle zone 2,4,6 della regione Marche (ovvero tutta la costa da Gabicce Mare a San Benedetto del Tronto) potranno arrivare fino all'intensità di burrasca (62-74 km/h) e mare molto mosso o agitato con possibilità di mareggiate lungo tutto il litorale.

Cielo molto nuvoloso o coperto - secondo le previsioni della Protezione Civile regionale - con locali schiarite dalla serata ad iniziare da nord. Precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio, più abbondanti e persistenti nel settore interno della regione; fenomeni in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio lungo la fascia collinare e costiera. Limite delle nevicate attorno ai 1300 m sull'Appennino pesarese, attorno ai 1500 m sui Sibillini. Temperature in diminuzione



La giornata di giovedì 23 novembre

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di banchi di nubi basse, con transito di velature nella prima parte della giornata.

Precipitazioni assenti. Temperature in diminuzione nei valori minimi, in lieve aumento le massime. Venti nord-occidentali, prevalentemente di moderata intensità. Mare inizialmente molto mosso, con moto ondoso in graduale indebolimento fino a mosso. La minima sul Monte Prata: -2