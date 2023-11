Pioggia, lavori e un incidente: serie di code nel tratto marchigiano dell'A14

ANCONA - Grossi disagi lungo il tratto marchigiano dell'autostrada, da sud a nord si registrano una serie di code e rallentamenti causati dal maltempo, dai lavori e da un incidente.

Il sito di Autostrade per l'Italia segnala in particolare, in direzione Milano: una coda di 1 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per lavori, coda in uscita ad Ancona sud per traffico intenso (in entrambe le direzioni), coda di 1 km tra Fano e Pesaro per incidente.

In direzione Taranto: coda di 1 km tra Marotta e Senigallia per lavori, coda in uscita a Ancona sud per traffico intenso, coda di 1 km tra Pedaso e Grottammare per lavori,