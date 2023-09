Maltempo, pioggia e allagamenti a Fermo: interventi in serie per i vigili del fuoco

FERMO - L’estate non è finita solo sul calendario. Dopo i primi giorni della settimana passati ancora in spiaggia, ieri il brusco (e atteso) cambio di stagione con un acquazzone che per fortuna è durato solo poco più di un’ora, dalle 18 alle 19, ma ha fatto in tempo a procurare numerosi disagi, con allagamenti e alberi caduti sulla strada.

Maltempo nel Fermano, allagamenti e alberi caduti in strada

La pioggia è poi tornata a cadere anche dopo ma con meno intensità.

Una raffica di interventi a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo. In totale le richieste sono state 14, ma l’elenco appare destinato ad aumentare, anche perché le previsioni meteo non sono incoraggiante nemmeno per domani. Diverse le chiamate soprattutto per gli allagamenti, relativi a scantinati e garage. Problemi segnalati per alcuni sottopassaggi ferroviari, come quello in via Castelfidardo a Porto San Giorgio.