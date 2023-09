L'autunno arriva a suon di vento, temporali e mareggiate: è ancora allerta meteo nelle Marche

ANCONA - È arrivato l'autunno, e non solo sul calendario: il "Ciclone Equinoziale" non ha ancora mostrato appieno i suoi effetti sulle Marche, ma la Protezione civile regionale ha prolungato l'allerta meteo giallo (già in vigore oggi), anche per domani, domenica 24 settembre. Aggiungendo al rischio di temporali, anche quelli di forti raffiche di vento e di mareggiate.

GUARDA LE PREVISIONI

L'allerta è valido per tutte le 24 ore di domani, domenca 24 settembre, e prennuncia il rischio di temporali (localemnte anche di forte intensità) e di mareggiate (fino al grado di mare "molto mosso o agitato") nelle zone 2-4-6, in pratica tutta la fascia costiera e collinare della regione.

Nelle prime ore delle giornata e fino alla mattinata rovesci o temporali sparsi più insistenti lungo la fascia costiera e primo collinare, dove potranno assumere carattere di forte intensità. Fenomeni in esaurimento da fine mattinata. Nella seconda parte della giornata deboli rovesci sparsi saranno possibili nel settore meridionale della regione. Per quanto riguarda il vento l'allerta riguarda tutta la regione tranne la zona 5, l'entroterra delle province di Ascoli e di Fermo. I venti saranno inizialmente nord occidentali, di brezza tesa nelle zone interne, e di vento moderato lungo la costa che, dalla mattinata ruoteranno da nord est divenendo tesi lungo la costa e di vento moderato altrove, con raffiche fino a vento forte o burrasca.

Il Ciclone Equinoziale

Il Ciclone Equinoziale porterà il maltempo in gran parte d'Italia. Si tratta di un fenomeno tipico di questo periodo dell'anno quando le zone polari iniziano a raffreddarsi rapidamente e l'alta pressione subtropicale perde vigore sul Mediterraneo: diventa cosi più frequente la discesa di masse d’aria fredde ed instabili dal Nord Europa, con la genesi di successivi cicloni equinoziali alle nostre latitudini.