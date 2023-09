Temporali e vento sulle Marche: l'ultimo sabato dell'estate è con l'allerta meteo (gialla)

ANCORA - Il calendario fissa al 23 settembre il passaggio tra l'estate e l'autunno. Ma il meteo degli ultimi giorni aveva fatto sperare di poter continuare ad andare in spiaggia per qualche altra settimana. E invece, proprio per il 23 settembre, arriva l'allerta meteo (gialla) per le Marche, che annuncia l'arrivo di temporali e vento su tutto il territorio regionale, ma in particolare sulle zone costiere. L'allerta è valida per tutte le 24 ore di domani: "Per la prima parte di sabato 23 settembre si segnala la possibilità di temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità anche dal tardo pomeriggio, in particolare lungo la fascia costiera".

Il Ciclone Equinoziale

Il Ciclone Equinoziale porterà il maltempo in gran parte d'Italia. Si tratta di un fenomeno tipico di questo periodo dell'anno quando le zone polari iniziano a raffreddarsi rapidamente e l'alta pressione subtropicale perde vigore sul Mediterraneo: diventa cosi più frequente la discesa di masse d’aria fredde ed instabili dal Nord Europa, con la genesi di successivi cicloni equinoziali alle nostre latitudini.

Le previsioni meteo del Servizio Agrometeo Regionale delle Marche prevedono cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della mattinata, poi dissolvimenti ed irregolarità crescente da nord fino al pomeriggio-sera quando accorpamenti si riaffacceranno dall'alto Adriatico.

Precipitazioni rovesci e temporali in movimento da nord verso sud tra la notte e la mattinata; possibile una pausa nelle ore centrali-pomeridiane quindi attesa una seconda ondata di rovesci e temporali, meno diffusi ed intensi, ancora in movimento da nord. Venti in genere deboli, occidentali con contributi orientali sulle coste nel pomeriggio; a disporsi da settentrione in serata. Temperature in flessione specie le massime.