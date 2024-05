FOSSOMBRONE È emerso un antefatto vibrante sul salvataggio da parte dei carabinieri del 46enne che sabato scorso aveva annunciato l’intenzione di farla finita lanciandosi nel vuoto dal muraglione attiguo al palazzo ducale della Corte Alta a Fossombrone.

La stessa persona due giorni prima aveva telefonato ad un call center, al quale ricorrono persone fragili e in stato di grave difficoltà, per annunciare che era sua intenzione compiere l’estremo gesto. Dal call center era partita la segnalazione al comando dei carabinieri di Fano, trasmessa alla stazione di Fossombrone. Il personale dell’Arma si era messo alla ricerca dell’uomo.

L’incontro lungo il corso

L’aveva incontrato lungo corso Garibaldi, si era sviluppata una conversazione da cui era nata una sorta di intesa umana, grazie alla composta professionalità dei carabinieri. Il 46enne allora era stato convinto a tornare sui suoi passi.

Destino ha voluto che alla nuova telefonata di sabato mattina per chiedere aiuto in un momento di grande fragilità da parte dello stesso 46enne, arrivata alla caserma della cittadina metaurense, abbia risposto il piantone che due giorni prima aveva personalmente incontrato l’aspirante suicida.

Lo scambio verbale al telefono tra i due si è fatto subito intenso sulla base dell’intesa già sperimentata che ha consentito poi ai carabinieri di intervenire in tempo facendo in modo di mettere in salvo l’uomo, che avevano trovato in piedi sul muraglione. Una storia dai risvolti toccanti.

Qualcuno è riuscito a scattare una foto destinata a fare il giro del web e non solo: il giovane carabiniere a cavalcioni sul muraglione, che parla con l’uomo che voleva gettarsi nel vuoto. Una vicenda commovente nella quale hanno trionfato umanità, dedizione e tanta nobiltà d’animo.