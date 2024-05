CARTOCETO Un solo candidato sindaco a Cartoceto? «È l’esito di guerre intestine e di voltafaccia, a scapito del gruppo e della mia attività politica e amministrativa» scrive Gianluca Longhi capogruppo uscente della minoranza.

Partiti un anno fa

«Un anno fa abbiamo iniziato a lavorare per progetti alternativi con ragazzi volenterosi e competenti. Appoggiati dal locale Pd, il mio partito». All’improvviso «una persona di mia stretta fiducia, che mi aveva espresso il suo pieno appoggio, inizia ad esporci le proprie perplessità sul nostro progetto mentre si affacciano persone lontane dal tessuto sociale e associativo da almeno 10 anni. Accampano varie scuse per giustificare pregiudiziali veti contro una mia possibile ricandidatura a sindaco».

Le pressioni ricevute

Cinque mesi fa «iniziano pressanti sollecitazioni affinché accettassi di firmare un accordo, il cui fine era quello di ampliare ulteriormente la coalizione e secondo il quale avrei dovuto fare un passo indietro, assicurandomi la poltrona di vicesindaco in caso di vittoria, senza sapere il nome di chi si sarebbe candidato/a alla carica di sindaco. In secondo luogo inizia una campagna porta a porta dei nostri possibili alleati incentrata su una forte comunicazione denigratoria nei miei confronti e non sulle loro proposte».

Fallisce il tentativo in extremis

Nasce un «fantomatico campo largo» senza sapere di quali persone si tratti. Longhi si rifiuta di firmare un accordo a scatola chiusa ed è dichiarato da alcuni dirigenti Pd fuori dal progetto del campo largo, che però non prende forma. Fallisce anche l’ultimo tentativo di comporre una lista in extremis.