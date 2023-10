Fano, carabinieri al setaccio: in un weekend trovato bivacco abusivo, consumatori di droga e rapinatore con il foglio di via inevaso

FANO - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Fano, nel contesto di una vasta campagna di contrasto al degrado urbano delle zone del centro storico, in particolare il Pincio, Piazza Amiani e la Rocca Malatestiana, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel fine settimana e, in particolare, nella serata di martedì scorso, i militari delle Stazioni di Fano e Marotta, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile e con il prezioso contributo di unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno proceduto al controllo delle aree di interesse, con specifica attenzione ai luoghi di maggiore concentrazione giovanile, serale e notturna, ovvero nei luoghi che, nel recente passato, sono stati teatro di aggressioni e spaccio di droga.

La droga e i bivacchi

Nella circostanza, i Carabinieri hanno sorpreso tre giovanissimi, che si trovavano nella zona del Pincio di Fano, in possesso di piccoli quantitativi di marijuana e hashish. I ragazzi sono stati quindi segnalati alla Prefettura di Pesaro per possesso di stupefacenti per uso personale. Nel corso del servizio i militari hanno trovato anche un ventenne, senza fissa dimora, che bivaccava all’interno di un esercizio pubblico in stato di abbandono, in via Dante Alighieri.

Foglio di via inevaso

Sempre in zona Pincio, nella serata di martedì, è stato controllato e denunciato un ragazzo su cui gravava un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Fano, emesso a suo carico a seguito di una rapina commessa la scorsa estate, nella zona Lido di Fano, ai danni di un giovane.

Ubriaco al volante

Durante i controlli su strada lungo le principali vie di accesso alla città, un 38enne, in orario notturno, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro immediato della patente e applicazione di una sanzione pecuniaria.

All’esito del servizio, sono state avanzate al Questore di Pesaro e Urbino tre proposte di avviso orale a carico di altrettanti giovani controllati nell’occasione e a carico dei quali sussistono concreti elementi di pericolosità sociale. Complessivamente, sono state controllate oltre 100 persone e 65 veicoli in transito. I controlli proseguiranno con regolarità nelle prossime settimane allo scopo di scongiurare il verificarsi di gravi episodi di violenza e qualsivoglia turbativa dell’ordine pubblico, nonché per accrescere la percezione di sicurezza nella cittadinanza.