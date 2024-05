PESARO - E’ tempo di ripensare al Cascone e di trovargli una diversa collocazione, più funzionale e idonea. In realtà il dibattito sull’installazione-omaggio a Valentino Rossi aveva già attizzato la città coram populo fin dall’inaugurazione la scorsa estate. Ma oggi la proposta ha il peso dell’autorevolezza che viene da chi lo spazio attorno al tributo l’ha pensato e realizzato, ovvero l’architetto Ferdinando Leoni, progettista del restyling di piazzale D’Annunzio, riqualificazione voluta dall’assessore al Fare Riccardo Pozzi, nella zona mare di Levante.

«La lancio al prossimo sindaco di Pesaro e alla giunta che verrà - spiega il professionista - Spostiamo il Cascone di Valentino in un posto dove il richiamo al campione e alle moto sia ancora più efficace e adeguato. Penso allo spazio davanti al museo dedicato a Tonino Benelli, il collegamento tra Rossi e il mito pesarese sarebbe immediato, nonchè ben visibile da chi vi transita». L’anno scorso, al di là dei “ma e dei però” d’ordinanza che hanno vivacizzato i gruppi di discussione sotto gli ombrelloni, l’effetto selfie, con rilancio di visibilità sulle piattaforme, è stato potente: la maggior parte dei turisti non ha resistito alla foto souvenir di rito, compresi gruppi di appassionati di motociclismo con soste ad hoc.

Ripensare e rilanciare

Oggi, quasi 12 mesi dopo, la carica propulsiva della novità si è placata per cui si potrebbe avviare una nuova fase. Più che un dietrofront, un’evoluzione. «Collochiamo il Cascone nell’area del centro direzionale Benelli - prosegue Leoni - in tanti potrebbero vederlo e fotografarlo in quanto la statale 16 che passa davanti alla sede del museo ha una frequentazione molto, ma molto superiore a piazzale D’Annunzio, che è condensata soprattutto alla stagione balneare». Leoni ha anche la soluzione per il post Cascone. «Al suo posto - puntualizza- mettiamoci una scultura di un artista pesarese o legato a Pesaro. Sui social ho già lanciato l’idea di un’opera di Pomodoro, in un ideale collegamento con la Sfera Grande di piazzale della Libertà, ma mi rendo conto che sarebbe anche un costo impegnativo. Tuttavia i depositi comunali sono pieni di opere di artisti significativi per la città, come Sguanci, che aspettano solo di essere valorizzate. In più rafforzerebbe il concetto del parco urbano diffuso delle sculture su cui Pesaro 2024 sta puntando. Pensiamo a quello che potrebbe essere un percorso specifico di sculture contemporanee all’aperto sul lungomare, tra l’altro diverse ce ne sono già». Anche in questo caso Leoni parla con cognizione di causa, in quanto all’architetto è stata a suo tempo affidata la maggior parte dei progetti che hanno ridisegnato la zona mare, dal lungomare Nazario Sauro a Ponente. Quasi 40 anni fa, all’epoca l’assessore ai Lavori pubblici era Mauro Mosconi.

Salto indietro

«Parliamo del 1985 - ricorda - e la riqualificazione è andata avanti a stralci per diversi anni. Mi ero entusiasmato talmente da aver ideato anche una sorta di prolungamento del Moletto, pensando alle barche con cui far attraccare i visitatori, cosa che poi è stata realizzata a Vallugola. In viale Trieste in base ai progetti sono state installate e disseminati fontane con sculture; nei giardini di viale Zara, sul lungomare Sauro, o ancora dove termina viale Fiume. Oggi sono rimaste le sculture ma non le fontane, che pagano lo scotto dei costi di una manutenzione che deve essere costante, adesso attorno c’è solo erba. Ma abbiamo già opere di Guasti, Sguanci, Miniucchi. Fra l’altro lo scultore pensava di collocare Arim nello spazio alla fine di viale Pola e non nei giardini del Moletto dove si trova attualmente».

L’itinerario

Un percorso ideale che dalla rotonda di via Cecchi con “Nel Vento del Mito” di Gentiletti, arriva al Molo di Levante dove si erge l’imponente Riflesso dell’Ordine Cosmico di Mattiacci e conduce su viale Trieste dove si possono ammirare, tra le altre opere, l’Ovale di Guasti, il Monumento ai Marinai Caduti e Arim di Miniucchi, la Porta a Mare di Sguanci, fresca di restauro. «Pensate - conclude Leoni - quello che potrebbe diventare la zona mare se poi osassimo anche pedonalizzare un tratto di viale Marconi dove già esistono diversi locali, sfruttando i vasti marciapiedi e la vicinanza con l’Auditorium Scavolini».