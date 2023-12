USSITA Buona la prima, la neve caduta di recente ha consentito l’apertura ufficiale della stagione sciistica, hanno funzionato a pieno ritmo i campi scuola Lo scoiattolo a Pintura di Bolognola e a Frontignano, con i tappeti a servizio dei piccoli sciatori perfettamente funzionanti. Soddisfatto Francesco Cangiotti, amministratore di Funivie Bolognola Ski che gestisce la stazioni sciistiche di Bolognola e Frontignano.

La soddisfazione



«Anche quest’anno - dice Cangiotti - le nostre stazioni sono state le prime ad aprire, grazie al grande lavoro di tutti i nostri ragazzi che giorno e notte hanno lavorato senza sosta per preparare al meglio le piste». Famiglie con bambini, ragazze e ragazzi, persone di tutte le età si sono ritrovate sulle piste da sci per il debutto assoluto della stagione invernale, tra l’altro chi vuole sciare può comprare il biglietto online, saltando così la fila alla biglietteria. Non solo sci, ma anche tanto divertimento hanno accompagnato le giornate del ponte festivo sulla neve. Protagonista a Bolognola la festa in musica pomeridiana dello Z Chalet, con lo stesso Cangiotti che, smessi i panni di factotum delle piste, si trasforma in un gettonatissimo dj, un appuntamento ormai diventato un cult, con le musiche più trendy incise in un disco che porta il nome dello chalet.

A Pintura è stato acceso il giorno dell’Immacolata l’albero di Natale più in alto delle Marche, quel Pinturicchio che svetta da 1.400 metri di altezza, un rito che si rinnova dal 2018, grazie alla tenacia dei ragazzi della Pro Loco di Bolognola. Numerose le iniziative a Frontignano che proprio il giorno dell’Immacolata ha visto il taglio del nastro della stagione invernale, alla presenza del sindaco di Ussita Silvia Bernardini, del consigliere regionale Renzo Marinelli, del presidente dell’Unione montana Alessandro Gentilucci, i due gestori di Frontignano Francesco Cangiotti e Giacomo Zanchetti ed i Tamburini di Visso a rendere spumeggiante l’atmosfera.

Tante le iniziative per il “Natale in quota” del rifugio Le Saliere, con l’arrivo di Babbo Natale in seggiovia, il mercatino natalizio, la degustazione di castagne e vin brulè, il villaggio di Babbo Natale e tante iniziative per grandi e bambini, incantati oltre che dalla magia della neve anche dalla magica atmosfera natalizia. Per ora piste e rifugi sono aperti solo nel fine settimana, ma basterà attendere le festività natalizie e le attività saranno aperte tutti i giorni fino all’Epifania.