Sofia Goggia, infortunio choc in allenamento: si teme rottura di tibia e perone. «Diagnosi nelle prossime ore»

Grave infortunio per Sofia Goggia che oggi si stava allenando vicino Brescia. Per la sciatrice italiana si teme la rottura di tibia e perone: l'incidente mentre si allenava nella località di Temù. Se fosse così, stagione finita per Goggia, che era in testa alla Coppa del mondo di discesa. «Al momento è presto per una diagnosi precisa - fanno sapere fonti della federesci - Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici». Sofia Goggia, la cui caduta è avvenuta nella tarda mattinata, sta per essere trasportata all'ospedale la Madonnina di Milano. I primi soccorsi hanno provveduto ad immobilizzarle la gamba infortunata.

Goggia era leader della Coppa del mondo di discesa

Sofia Goggia finora in stagione aveva raccolto sei podi (due vittorie, nel superG a St.Moritz e nella libera di Altenmarkt) ed era al comando della coppa del mondo di discesa e quinta nella classifica generale.