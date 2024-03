Sci, Brignone vince lo slalom gigante a Saalbach: è seconda dietro Gut-Behrami

Federica Brignone vince la il gigante di Saalbach nelle finali di Coppa del Mondo. L'azzurra chiude con il tempo totale di 2'20"05, davanti alla neozelandese Alice Robinson a +1'36 e alla norvegese Thea Louise Stjernesund a +1'67. Chiude in decima posizione Lara Gut-Behrami che vince aritmeticamente la Coppa assoluta, succedendo nell'albo d'oro a Mikaela Shiffrin. Brignone chiude così al secondo posto la classifica di gigante con 750 punti, solo 21 in meno rispetto alla ticinese. Nono posto per Bassino, con 259 punti. Nella generale, Brignone è ancora seconda con 1472 punti (208 in meno rispetto a Gut-Behrami), a due gare dal termine della stagione. Ora, comincia la settimana della velocità, nella quale una Brignone in questo stato di forma, potrà levarsi altre soddisfazioni.

Il trionfo nel gigante di Saalbach, dodicesimo in carriera nella specialità, permette a Federica Brignone di salire a quota 27 vittorie in Coppa del mondo e consolidare il primo posto nella classifica delle vincitrici italiane di tutti i tempi.