Combinata donne, SuperG: Brignone prima, poi Curtoni e Shiffrin. Ora lo slalom

In slalom sarà battaglia. Le azzurre ci sono, ma servirà la manche della vita: dopo il SuperG della combinata femminile sull'Olympia delle Tofane, c'è Federica Brignone davanti a tutte. La sciatrice milanese ha chiuso in 1:22.11, con un solo centesimo di vantaggio sull'altra azzurra Elena Curtoni. Per arrivare a medaglia al Mondiale di Cortina dopo lo slalom sulla Rumerlo servirà però un'impresa perché le specialiste sono vicinissime: la Shiffrin è in ritardo di soli 6 centesimi, Ledecka di 16, Gisin di 26 e Vlhova di 40. Dodicesima Bassino a 0.90 da Brignone. Appuntamento alle 14.10 con lo slalom.

