Un’intera classe con la mascherina: «Se tocca ad Ale, la mettiamo tutti»

SENIGALLIA - «Se Ale dovrà indossare la mascherina, la metteremo anche noi». Una classe intera, quella di Alessandro Parma, si è presentata ieri mattina alla primaria Rodari con la mascherina. La stessa che il bimbo di 8 anni, immunodepresso a causa della leucemia, ha dovuto mettere. Per lui un obbligo, per tutelarsi, visto che 17 bambini nella sua scuola, che frequentano altre classi ma anche ambienti comuni dell’istituto, non sono vaccinati. Per i suoi compagni di classe invece un gesto di solidarietà. Un modo per non far sentire Alessandro diverso dagli altri. Finalmente ieri è tornato a scuola. Lo desiderava tanto e, con tutte le precauzioni del caso, la famiglia ha realizzato il suo sogno. Per ogni bambino la normalità, per lui un evento.