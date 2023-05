Coppa del Mondo di fioretto, l'anconetano Tommaso Marini bronzo ad Acapulco

Coppa del Mondo ad Acapulco, l'anconetano Tommaso Marini ha conquistato il bronzo nel fioretto. Era la prima tappa valida per ottenere l'accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il fiorettista delle Fiamme Oro, 22 anni, nei quarti ha battuto lo statunitense Nick Itkin (15-14) ma in semifinale ha perso contro l'egiziano Mohamed Hamza (15-8) poi vincitore assoluto su Ka Long Cheung (Hong Kong).

Domani in pedana sale la squadra

Una grande prestazione per l'anconetano che sale per la terza volta sul podio in questa stagione di Coppa del Mondo dopo la vittoria di Tokyo e l'argento de Il Cairo. Si è ferma ad un passo dalla top 8 la corsa di Alessio Foconi e Daniele Garozzo. Domani la competizione a squadre, in pedana Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e, ovviamente, il dorico Tommaso Marini.