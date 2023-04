ANCONA Il team freestyle della Conero Roller vola nella cittadina spagnola di Valladolid e conquista le vette più alte del podio nella prima competizione della stagione 2023, riconfermando i risultati ottenuti nella categoria Junior dalla giovane Viola Luciani, la più giovane atleta partecipante a tenere alti i colori del team Italia.



Quattro giorni di fuoco per la squadra che si è ritrovata a “testare” il lavoro programmato per il nuovo anno in una delle competizioni internazionali più impegnative della stagione, la Rolling Lemons Battle. Gli atleti hanno gareggiato al meglio, scontrandosi fin da subito con gli ormai abituali rivali arrivati da ogni parte del mondo senza però, deludere le aspettative. La squadra ha infatti conquistato una medaglia d’argento con Vittoria Munari nella disciplina di classic per la categoria senior e una doppia medaglia per la più giovane e temuta, Viola Luciani: terzo posto nella disciplina del Classic e un primo posto, davanti alla ormai abituale avversaria Alexandra Muntean, riconfermando così il risultato ottenuto al mondiale in Argentina dell’anno appena concluso.

Ottimi risultati anche per gli altri componenti del team Conero Roller: Paolo Magi, quinto in classic, e Rebecca Pirani nona sia in classic che in battle. «Un ottimo inizio seguito dai primi festeggiamenti dopo i quali, però, si torna subito a lavoro, più determinati e carichi di prima» dichiara l’allenatrice Elisa Bacchiocchi. La Rolling Lemons Battle ha dato modo di confermare e consolidare quelle che sono le aspettative per quest’anno ricco di competizioni che vedrà la Conero Roller volare in giro per il mondo, partendo, però, dal prossimo e attesissimo evento in casa della Conero - Hero Battle Cup a Porto Recanati, dall’1 al 4 giugno.